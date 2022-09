Manca il numero legale: consiglio comunale aggiornato a venerdì

Manca il numero legale dopo il primo punto riguardante gli interventi preliminari, e il consiglio comunale è stato aggiornato in seconda convocazione, cioè alle 10.30 di del prossimo venerdì 30 settembre: anche questa volta, presenti solo 16 consiglieri in aula (ne sarebbero stati necessari almeno 17), è mancato il numero per proseguire. Una situazione che fotografa una "sofferenza" all'interno della maggioranza che sostiene il governo cittadino.La seduta era regolarmente iniziata in prima convocazione con i soli interventi preliminari (le interrogazioni consiliari non sono state affrontate per l'assenza del proponente consigliere Di Leo), dopo la lettura da parte del presidente del consiglio Giacomo Marinaro della comunicazione di "indipendenza" da parte dei consiglieri del gruppo "Sud Al centro", Lia Parente e Carlo Ruggiero, che si sono staccati da quella sigla politica pur rimanendo in maggioranza.Gli interventi preliminari hanno visto protagonisti per la minoranza Branà, Ferri, De Toma, Laurora e dai banchi della maggioranza Biancolillo, Di Meo, Morollo e Di Gregorio: temi in discussione, tra gli altri, il trasporto degli studenti alla Lum, il verde pubblico e la sicurezza, la situazione del cimitero, sui quali riferiremo in particolare con singoli articoli.Al termine degli interventi preliminari, prima di passare agli altri argomenti all'ordine del giorno, la conta dei presenti: solo 16 i consiglieri in aula, tutti della maggioranza ma non in numero sufficiente al proseguimento della seduta, e dunque rinvio alla seconda convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: Approvazione verbali sedute di Consiglio comunale precedenti; Approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Trani relativo all'esercizio 2021; Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05.08.2022; approvazione convenzione per il servizio di tesoreria comunale; Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 451/2020 del Giudice di pace; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 784/22, Tar Puglia sez. I, 1046/2021 reg. ric. Refusione spese di giudizio. Creditore: società Aziende agricole di Martino de Luca sas; riconoscimento debito fuori bilancio. Corresponsione rette per assistenza anziani ospitati presso la residenza socio-sanitaria assistenziale denominata coop. soc. Metropolis consorzio coop. soc. onlus; riconoscimento debito fuori bilancio. Corresponsione rette per assistenza anziani ospitati presso la residenza socio-sanitaria assistenziale denominata Istituto delle Figlie del divino zelo; riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 529/2022, emessa dal Giudice di pace di Trani, nel giudizio rubricato al n. 955/2020 r.g.; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 703/2022 del Tribunale di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 189/2020 del Giudice di pace di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 188/2020 del Giudice di pace di Trani; riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 7246/2022 del Giudice di pace di Roma