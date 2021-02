Mancato rinnovo Oss Asl Bt, Opi Bat: «Scelta pericolosa per la salute dei cittadini»

Apprendiamo, con sorpresa e preoccupazione, la decisione della Direzione Strategica di non provvedere al rinnovo degli OSS in scadenza nella giornata di oggi (ndr, 31 gennaio). Apprendiamo che, sull'intero territorio regionale, l'atteggiamento delle singole direzioni appare disomogeneo sull'argomento e la BAT ne esce fortemente penalizzata.Questa scelta porterà ad un vuoto assistenziale, seppur temporaneo, diretto ai pazienti: ingiustificabile e pericoloso per la salute dei cittadini prima e dopo perché tutta la mole di lavoro che gli OSS hanno esercitato sino ad adesso graverà anche sull'assistenza infermieristica e sui carichi di lavoro nelle corsie, servizi ed ambulatori, con all'orizzonte lo spettro del demansionamento professionale.