Lavori palazzo Candido, modifiche alla viabilità dall'1 febbraio

Via Banchina al Porto (incrocio piazza Sedile San Marco): obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli con direzione di marcia molo Santa Lucia e/o via Statuti Marittimi

Via Ognissanti (incrocio piazza Sedile San Marco): obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli con direzione di marcia via Banchina al porto

Via Prologo: divieto di fermata (intero tratto, ambo i lati)

Via Prologo (incrocio piazza Sedile San Marco): divieto di accesso (eccetto frontisti)

Via La Giudea (incrocio via Prologo): obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli con direzione di marcia via Prologo - piazza Sedile San Marco, attuando il senso unico alternato

Piazza Cesare Battisti: divieto di accesso (eccetto frontisti)

Vico palazzo di Giustizia (tratto compreso fra la piazza Cesare Battisti e via Beltrani): divieto di transito per tutti i veicoli.

In considerazione dell'avvenuta comunicazione della ripresa dei lavori di risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di palazzo Candido, con ordinanza del settore di Polizia Locale, a far data dall'1 febbraio e fino al prossimo 31 marzo, sono stati emessi provvedimenti di modifica temporanea della viabilità.Pertanto, da martedì 1 febbraio e per tutta la durata dei lavori, è istituito divieto di fermata su piazza Cesare Battisti, lato palazzo del tribunale.Inoltre dall'1 febbraio al 31 marzo è istituito: