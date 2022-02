Manutenzione strade, in corso colmatura delle buche in diverse zone di Trani

Ferrante: «Messa in sicurezza dei punti più critici in attesa dei finanziamenti»

Sono in corso gli interventi di colmatura delle buche sulla scorta delle segnalazioni che quotidianamente giungono alla pagina ufficiale della Città di Trani, negli uffici comunali preposti e sugli altri canali di ascolto dell'Ente.«Nell'attesa di intervenire in modo massiccio utilizzando i vari finanziamenti stiamo procedendo ad una messa in sicurezza diversi tratti stradali critici» - è il commento del vicesindaco e assessore Fabrizio Ferrante.