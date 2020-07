Mariagrazia Cinquepalmi candidata al Consiglio regionale nella lista d'Italia in Comune

Sono felice di comunicare che mi è stata proposta la candidatura alle elezioni regionali. La proposta mi è pervenuta dal Sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio di Italia in Comune. Ne sono lusingata.Ritengo che la candidatura alle elezioni regionali sia una (inaspettata) evoluzione dell'attività finora svolta. Una opportunità che mi consente di proseguire l'attività politica con le stesse modalità e finalità che ho ben tenuto presente in questi anni: la buona gestione della cosa pubblica, la corretta amministrazione nell'interesse di tutti, la trasparenza, l'onestà. Italia in Comune e il dott. Abbaticchio mi stanno dando questa nuova opportunità e una visione di più ampio raggio e per questo sosterrò il Simbolo anche alle elezioni Comunali. L'attività svolta in Consiglio comunale è stata notata ed apprezzata. E' inutile nascondere che così come non mi ritenevo all'altezza di svolgere il ruolo di Consigliere comunale (tutti ricorderanno i miei primi timidi interventi) non ritenevo possibile pensare alla Regione. Ma di una cosa sono certa: metterò lo stesso impegno di sempre.