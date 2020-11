Marina Nenna in Giunta, lista Con Emiliano: "Una scelta condivisa all'unanimità"

La Lista Con-Emiliano formula i migliori auguri di un proficuo impegno, nell'interesse della città, a tutti gli Assessori nominati dal Sindaco Amedeo Bottaro.La lista ha scelto come propria rappresentante, in giunta, la Consigliera eletta Avv. Marina Nenna.Una scelta condivisa all'unanimità e sorta per dare continuità all'impegno, riconosciuto da tutte le associazioni di categoria, svolto dall'avv. Marina Nenna durante il precedente mandato.Valutiamo positivamente, quindi, i presupposti politici per dare continuità all'impegno politico della lista Con-Emiliano che si è affermata come seconda forza politica in città.Ci aspettano momenti difficili e dobbiamo impegnarci, tutti, su due fronti: l'emergenza sanitaria e la crescita, politica, culturale e economica della nostra città.Per il raggiungimento di tali importanti obiettivi tutti sono importanti, non solo chi ci rappresenta nelle istituzioni.