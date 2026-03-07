Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”

Lista Marinaro Sindaco, il referente è Carlo Ruggiero

Una sala gremita, molti amici, abbracci e strette di mano. È in un clima di partecipazione e forte carica emotiva che, a Palazzo San Giorgio, l'avvocatoha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Trani. L'incontro, che ha richiamato numerosi cittadini e sostenitori, è stato l'occasione per ripercorrere le tappe politiche degli ultimi mesi e spiegare le ragioni della scelta che lo ha portato a rompere con il Partito Democratico e a costruire un nuovo progetto civico. "Sono entrato qui in mezzo a tanta gente, tanti amici, tanti abbracci – ha esordito Marinaro – perché noi siamo questo: la gente della strada, dell'abbraccio. Dobbiamo stare insieme".Nel corso dell'intervista rilasciata a margine della presentazione, il candidato sindaco ha spiegato le motivazioni della decisione politica maturata nelle ultime settimane. "Abbiamo fatto una scelta importante e anche dolorosa – ha dichiarato – quella di uscire dal partito di maggioranza relativa, il PD. Una decisione presa con ferma convinzione insieme ad altri consiglieri comunali". Da quella scelta è nato il gruppo consiliare, che oggi rappresenta una delle realtà più consistenti all'interno del consiglio comunale. "Abbiamo creato un gruppo che è diventato il più grande in consiglio comunale e un intergruppo con tredici consiglieriha spiegate sono convinto che possano aggiungersi altri. La nostra scelta è nata dalla mancanza di dialogo e di condivisione". Secondo Marinaro, il punto di rottura sarebbe stato il rifiuto di aprire un confronto democratico sulla scelta del candidato sindaco. "Avevamo chiesto una cosa semplice: lasciare ai cittadini la scelta del candidato attraverso le primarie. Pensiamo che sia l'atto più democratico possibile. Ma a questa proposta è stato detto no".Durante l'incontro, Marinaro ha più volte sottolineato il valore della coerenza politica. "In questi giorni tante persone mi hanno scritto e mi hanno fermato per strada. Tutti mi hanno detto la stessa cosa: la dignità non ha prezzo. E su questo non arretreremo mai di un centimetro". Parole che hanno accompagnato l'annuncio ufficiale della candidatura. "Sono qui per comunicare che ho accettato l'invito di tanti cittadini e di tanti consiglieri comunali. Sarò candidato sindaco della città di Trani".Uno dei punti centrali del progetto politico illustrato a Palazzo San Giorgio riguarda il coinvolgimento diretto della cittadinanza. "Noi abbiamo bisogno di incontrare le persone – ha spiegato Marinaro – e per questo creeremo tavoli tematici nei quartieri e nei comitati. Se serve andremo casa per casa. L'astensione dal voto è l'errore più grande che può fare un cittadino". L'obiettivo, secondo il candidato, è ricostruire un rapporto diretto tra politica e comunità. "Dobbiamo riportare il cittadino vicino alla politica. Se ci sceglieranno ne saremo felici, ma la cosa più importante è che partecipino".Tra i temi amministrativi affrontati durante l'incontro anche il rilancio del commercio cittadino. "Il commercio va sostenuto– ha spiegato –ma dobbiamo essere consapevoli che il problema non è solo locale. Il mercato online ha cambiato tutto. Dobbiamo trovare soluzioni che riportino le persone a camminare per strada e a scegliere i negozi della città". Marinaro ha poi accennato alla necessità di valorizzare alcune potenzialità del territorio. "La nostra città è famosa per la pietra di Trani, ma il settore è fermo da anni. Ci sono cave dismesse e finanziamenti disponibili: bisogna studiare e cogliere le opportunità, anche prendendo esempio dalle esperienze positive di altre città".Nel suo intervento Marinaro ha rivendicato anche la propria esperienza amministrativa maturata negli ultimi undici anni. "Non abbiamo nulla da rinnegare. In questi anni sono state fatte molte cose e altre le avremmo fatte diversamente. Conosciamo bene la macchina amministrativa e questo può essere un punto di forza". Ma la promessa principale riguarda il rapporto con i cittadini. "Chi mi conosce sa che sono sempre stato vicino alle persone. Vengo dall'associazionismo e per me il contatto umano è fondamentale. Un sorriso, un abbraccio, una parola possono cambiare la giornata di qualcuno".Durante l'incontro è stata annunciata anche la struttura della coalizione che accompagnerà la candidatura. "Proporremo ai cittadini cinque liste civiche – ha spiegato – perché questo è prima di tutto un progetto per la città". Tra queste figurano:​Su quest'ultima lista vogliamo spendere due parole perchè è stata la novità politica della serata. La presenza nella coalizione del partito"arrivata nelle ultime ore", ha detto Marinaro, marca in qualche modo una situazione alquanto strana, per certi versi imbarazzante, atteso che nei giorni giorni si era consumato lo strappo irreversibile, con dimissioni, con la Segretariaposizionatasi da tempo ed in maniera chiara al tavolo del centrodestrae dell'intero Direttivo. Erano stati proprio i vertici romani dia sollecitare la soluzione della dicotomia politica tutta tranese dove si è gridato allo scandalo per la presenza della Merra nel centrodestra, mentre nella vicina Andria lo stesso partito sedeva tranquillamente ad un analogo tavolo: mistero. A Trani invecedoveva aderire al "campo largo" in stile Decaro, era necessario ed opportuno, e così ha fatto: al tavolo del centro sinistra si erano accomodati da tempo, coordinatore provinciale di Azione, eintanto diventato Commissario Cittadino, ambedue presenti stasera. Tutto a posto allora? Manco per scherzo perchè stasera, in puro stile kafkiano, tutto da chiarire a livello politico, Azione certifica l'uscita dal "campo largo" decariano e l'entrata nel "campo larghissimo" di Marinaro.Nonostante l'entusiasmo della serata, Marinaro ha voluto ribadire che la parola finale spetta agli elettori. "". Con la presentazione di Palazzo San Giorgio si apre dunque ufficialmente una nuova fase della campagna elettorale cittadina, destinata ad animare il dibattito politico nelle prossime settimane.