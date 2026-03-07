Giacomo Marinaro. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Giacomo Marinaro. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”

A Palazzo San Giorgio l’annuncio ufficiale: “Abbiamo lasciato il PD per mancanza di dialogo. Ora costruiamo un progetto civico con cinque liste e il coinvolgimento diretto dei cittadini”

Trani - sabato 7 marzo 2026 1.38
Una sala gremita, molti amici, abbracci e strette di mano. È in un clima di partecipazione e forte carica emotiva che, a Palazzo San Giorgio, l'avvocato Giacomo Marinaro ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Trani. L'incontro, che ha richiamato numerosi cittadini e sostenitori, è stato l'occasione per ripercorrere le tappe politiche degli ultimi mesi e spiegare le ragioni della scelta che lo ha portato a rompere con il Partito Democratico e a costruire un nuovo progetto civico. "Sono entrato qui in mezzo a tanta gente, tanti amici, tanti abbracci – ha esordito Marinaro – perché noi siamo questo: la gente della strada, dell'abbraccio. Dobbiamo stare insieme".

La rottura con il PD
Nel corso dell'intervista rilasciata a margine della presentazione, il candidato sindaco ha spiegato le motivazioni della decisione politica maturata nelle ultime settimane. "Abbiamo fatto una scelta importante e anche dolorosa – ha dichiarato – quella di uscire dal partito di maggioranza relativa, il PD. Una decisione presa con ferma convinzione insieme ad altri consiglieri comunali". Da quella scelta è nato il gruppo consiliare "Prossimamente Trani", che oggi rappresenta una delle realtà più consistenti all'interno del consiglio comunale. "Abbiamo creato un gruppo che è diventato il più grande in consiglio comunale e un intergruppo con tredici consiglieriha spiegato – e sono convinto che possano aggiungersi altri. La nostra scelta è nata dalla mancanza di dialogo e di condivisione". Secondo Marinaro, il punto di rottura sarebbe stato il rifiuto di aprire un confronto democratico sulla scelta del candidato sindaco. "Avevamo chiesto una cosa semplice: lasciare ai cittadini la scelta del candidato attraverso le primarie. Pensiamo che sia l'atto più democratico possibile. Ma a questa proposta è stato detto no".

"La dignità non ha prezzo"
Durante l'incontro, Marinaro ha più volte sottolineato il valore della coerenza politica. "In questi giorni tante persone mi hanno scritto e mi hanno fermato per strada. Tutti mi hanno detto la stessa cosa: la dignità non ha prezzo. E su questo non arretreremo mai di un centimetro". Parole che hanno accompagnato l'annuncio ufficiale della candidatura. "Sono qui per comunicare che ho accettato l'invito di tanti cittadini e di tanti consiglieri comunali. Sarò candidato sindaco della città di Trani".

"Abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini"
Uno dei punti centrali del progetto politico illustrato a Palazzo San Giorgio riguarda il coinvolgimento diretto della cittadinanza. "Noi abbiamo bisogno di incontrare le persone – ha spiegato Marinaro – e per questo creeremo tavoli tematici nei quartieri e nei comitati. Se serve andremo casa per casa. L'astensione dal voto è l'errore più grande che può fare un cittadino". L'obiettivo, secondo il candidato, è ricostruire un rapporto diretto tra politica e comunità. "Dobbiamo riportare il cittadino vicino alla politica. Se ci sceglieranno ne saremo felici, ma la cosa più importante è che partecipino".

Commercio e sviluppo della città
Tra i temi amministrativi affrontati durante l'incontro anche il rilancio del commercio cittadino. "Il commercio va sostenuto – ha spiegato – ma dobbiamo essere consapevoli che il problema non è solo locale. Il mercato online ha cambiato tutto. Dobbiamo trovare soluzioni che riportino le persone a camminare per strada e a scegliere i negozi della città". Marinaro ha poi accennato alla necessità di valorizzare alcune potenzialità del territorio. "La nostra città è famosa per la pietra di Trani, ma il settore è fermo da anni. Ci sono cave dismesse e finanziamenti disponibili: bisogna studiare e cogliere le opportunità, anche prendendo esempio dalle esperienze positive di altre città".

"Un sindaco vicino alla vita delle persone"
Nel suo intervento Marinaro ha rivendicato anche la propria esperienza amministrativa maturata negli ultimi undici anni. "Non abbiamo nulla da rinnegare. In questi anni sono state fatte molte cose e altre le avremmo fatte diversamente. Conosciamo bene la macchina amministrativa e questo può essere un punto di forza". Ma la promessa principale riguarda il rapporto con i cittadini. "Chi mi conosce sa che sono sempre stato vicino alle persone. Vengo dall'associazionismo e per me il contatto umano è fondamentale. Un sorriso, un abbraccio, una parola possono cambiare la giornata di qualcuno".

Le liste a sostegno
Durante l'incontro è stata annunciata anche la struttura della coalizione che accompagnerà la candidatura. "Proporremo ai cittadini cinque liste civiche – ha spiegato – perché questo è prima di tutto un progetto per la città". Tra queste figurano:
  • Lista Marinaro Sindaco, il referente è Carlo Ruggiero
  • Prossimamente Trani, il referente è Luca Morollo
  • Prima di Tutto Trani – PSI, i referenti sono Luigi Cirillo e Enzo Miranda
  • Giacomino Sindaco per Trani, i referenti sono Antonio Loconte e Patrizia Cormio
  • Essere... in Azione, i referenti sono Beppe Corrado e Savino Cormio.
Su quest'ultima lista vogliamo spendere due parole perchè è stata la novità politica della serata. La presenza nella coalizione del partito Azione, "arrivata nelle ultime ore", ha detto Marinaro, marca in qualche modo una situazione alquanto strana, per certi versi imbarazzante, atteso che nei giorni giorni si era consumato lo strappo irreversibile, con dimissioni, con la Segretaria Raffaella Merra, posizionatasi da tempo ed in maniera chiara al tavolo del centrodestra, e dell'intero Direttivo. Erano stati proprio i vertici romani di Azione a sollecitare la soluzione della dicotomia politica tutta tranese dove si è gridato allo scandalo per la presenza della Merra nel centrodestra, mentre nella vicina Andria lo stesso partito sedeva tranquillamente ad un analogo tavolo: mistero. A Trani invece Azione doveva aderire al "campo largo" in stile Decaro, era necessario ed opportuno, e così ha fatto: al tavolo del centro sinistra si erano accomodati da tempo Francesco Spina, coordinatore provinciale di Azione, e Savino Cormio intanto diventato Commissario Cittadino, ambedue presenti stasera. Tutto a posto allora? Manco per scherzo perchè stasera, in puro stile kafkiano, tutto da chiarire a livello politico, Azione certifica l'uscita dal "campo largo" decariano e l'entrata nel "campo larghissimo" di Marinaro.

"Saranno i cittadini a decidere"
Nonostante l'entusiasmo della serata, Marinaro ha voluto ribadire che la parola finale spetta agli elettori. "Io oggi sono un candidato sindaco – ha concluso – ma sarà la cittadinanza a decidere. E io ho grande fiducia nei cittadini di Trani". Con la presentazione di Palazzo San Giorgio si apre dunque ufficialmente una nuova fase della campagna elettorale cittadina, destinata ad animare il dibattito politico nelle prossime settimane.
  • Trani Amministrative 2026
