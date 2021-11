Martedì filosofici con il prof. De Iuliis: protagonista di oggi Pitagora

Intere generazioni di studenti si sono confrontate con il teorema Pitagora; le suggestioni della reincarnazione; la magia dei numeri; l'armonia musicale e l'armonia cosmica.Con la quinta lezione discuteremo di un pensatore originale e affascinante, paradigma dell'intellettuale integrato e influente della Magna Grecia: Pitagora.Citiamo Bertrand Russell, dalla sua Storia della filosofia occidentale: «Non so di nessun altro uomo che abbia avuto altrettanta influenza nella sfera del pensiero. […] L'intera concezione di un mondo eterno rivelato all'intelletto, ma non ai sensi, deriva da lui. Se non fosse per lui, i Cristiani non avrebbero pensato a Cristo come al Verbo; se non fosse per lui i teologi non avrebbero cercato prove logiche di Dio e dell'immortalità. Ma in lui tutto ciò è ancora implicito».Gli incontri si terranno nella sede dell'Associazione Arsensum in Piazza Marconi, 36, a Trani. Le lezioni si terranno ogni martedì alle ore 19.15 – saranno articolate in due parti: a) lezione di 30 minuti; b) dibattito di 30 minuti.L'iniziativa sarà condotta rispettando la normativa relativa alle misure anti – Covid (green pass e mascherine obbligatorie.