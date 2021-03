Marzo in cultura, questa settimana spazio alla figura di Dante

Tutto pronto per l'inizio della seconda settimana di eventi della rassegna "Marzo in cultura", ideata e organizzata dai volontari di Auser Trani Cultura. La scorsa settimana c'è stata la presentazione del Libro di Claudia Venuti dal titolo "Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio" e ci sono stati degli incontri di approfondimento relativi al Festival di Sanremo.Questa settimana invece, ci saranno eventi legati alla figura di Dante. Si comincia questa sera alle 20.00, con la presentazione del libro "Le Fonti della Commedia – Dante tra Oriente e Occidente". Intervengono: Marisa Della Gatta (Autrice del libro), Grazia Distaso (Presidente della Società Dante Alighieri di Trani), Vincenzo Topputo (Auser Cultura) e Federica Genoveffa Porcelli (Giornalista). L'evento sarà in diretta sulla pagina Facebook Auser Trani.Martedì 9 Marzo alle ore 19.00, sempre sulla pagina Facebook Auser Trani, si terrà un canto dell'inferno della Divina Commedia, a cura de il Carro dei Guitti. L'evento sarà presentato da Maria Scoccimarro (giornalista e vice presidente di Auser Insieme Trani).Mercoledì 10 Marzo alle ore 20,00, ci sarà un dibattito dal titolo "Dante e la sua visione del futuro: tra diritto ed economia". Relatori dell'incontro saranno: – Cherubina Palmieri (Diritto di Famiglia e della Persona); – Nicola Parente (Libero Professionista esperto di Economia e Marketing); – Maria Scoccimarro (Giornalista); – Vincenzo Topputo (Auser Trani Cultura).Giovedì 11 alle ore 19,00, ci sarà la lettura di un altro canto dell'Inferno a cura questa volta di Federica Genoveffa Porcelli, con spiegazione ed introduzione di Maria Scoccimarro.Venerdì 12 alle ore 19.00, la giornalista Lucia De Mari intervista Rosanna Gaeta (La Maria del Porto) e si parlerà de I Dialoghi di Trani e del progetto Piazza Dante.La settimana di eventi si conclude Sabato 13, sempre alle ore 19.00, torna infatti, Il Carro dei Guitti con un nuovo canto dell'Inferno della Divina Commedia.