Mastelli dei rifiuti accanto agli edifici, Ferri :"È una violazione del regolamento urbano "

Ci siamo ormai abituati in città - benché in prossimità di certi edifici d'epoca ma anche nei quartieri più moderni stonino vistosamente come elementi dell'arredo urbano- ai mastelli della raccolta differenziata ammassati davanti e ai lati degli edifici. Ma abituati non significa "rassegnati", e il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Ferri è andato a pescare il regolamento di polizia urbana approvato dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nel 2015.Il contenuto parlerebbe abbastanza chiaro: allora come si spiegherebbe una tale vistosa violazione dello stesso? Se lo domanda su un post di Facebook corredato da una serie di fotografie.Ne pubblichiamo il contenuto integralmente"Quotidianamente si vìola (?) il Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) con delibera n. 14 del 16/03/2015.Nello specifico nel CAPITOLO II"SICUREZZA E QUALITÀ E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO" è regolamento dal art. 7 "Comportamenti vietati" che:Comma 1) È vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:a) …b) …c) …d) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edificie) …Chiederò espressamente al Comando se ammassare i mastelli sia una violazione delRegolamento citato e se si perché si ignora questa (indecorosa) trasgressione di Amiu."