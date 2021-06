Matrimonio in villa comunale, tra bellezza e lavori in corso

Rito civile per due sposi che hanno scelto un luogo magico forse non aspettandosi transenne e lavori in corso



Una idea bellissima che fa risaltare ancora di più il valore della villa comunale che da sempre ci pare utilizzata dai tranesi e dai turisti non al massimo delle sue potenzialità.



Le celebrazioni di cerimonie sono sicuramente una prospettiva di vitalità straordinaria per i nostri giardini pubblici.



Ma probabilmente gli sposi e i loro cari non si sarebbero aspettati di trovare intorno alla cassa armonica transenne e lavori in corso, soprattutto perché da tempo si attendeva la riapertura della possibilità di condividere momenti di festa magari proprio in luoghi all'aperto.



350 euro è la somma per prenotare il luogo esclusivo.



Chissa se è stato previsto uno sconto per le foto rovinate dalle transenne, sperando che la marcia nuziale non sia stata turbata da martelli pneumatici.

