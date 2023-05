Mattanza di pini in via Zara, la rimozione per scopi precauzionali

Un altro pino è stato tagliato questa mattina dagli operatori del verde pubblico in via Zara. L'intervento si è reso necessario esclusivamente per via precauzionale: le abbondanti piogge di queste ore unitamente alle forti raffiche di vento avrebbero potuto provocarne il cedimento e pertanto si è resa necessaria la rimozione.In molti invece segnalano un albero pericolosamente pendente sulla scuola d'infanzia Dell'Olio. La massiccia e pesante chioma, aggravata da vento o pioggia, potrebbe causare un crollo improvviso e tragico, essendo frequentato dai bambini. «Spero che questo albero sia monitorato costantemente, eppure io continuo a temere che prima o poi potrebbe cadere, se no ci sarà la manutenzione necessaria», scrive preoccupato un residente della zona.