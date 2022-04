Mattinata di screening diabetici, uditivi e visivi alla Croce Bianca

Mattinata di screening diabetologici visivi e uditivi gratuiti alla cittadinanza nella sede di via Fusco 10 della Croce Bianca. Dalle 10 alle 12, ogni 10 minuti medici e personale qualificato sanitario sottoporranno quanti desiderassero o necessitassero di un controllo a un esame gratuito e accurato.I numeri di telefono sono 391 4999495 e 3333 203841, la mail crocebianca trani@gmail.comNel frattempo chiuderà stasera la mostra d'arte che per una settimana animato la sede della Croce Bianca con una cerimonia alla presenza dell'artista che si terrà alle 19:30.Nel corso della serata l'artista, Rosa Alda Magliocca, donerà un'opera al sodalizio della Croce BiancaAutorizzati dalla stessa artista, il sodalizio lo metterà in palio per una raccolta fondi, relativa al Centenario, metterà in palio l'opera tra il 18 e il 25 giungo con l'estrazione del biglietto 🎟.I biglietti si possono ottenere previa donazione liberale di 10 euro, presso la Segreteria (telefonando al n. 333.3203841).