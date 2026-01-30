Maturità 2026, ecco le discipline della seconda prova

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto relativo alla Maturità 2026, definendo ufficialmente le discipline oggetto della seconda prova scritta, quelle affidate ai commissari esterni e le quattro discipline che costituiranno il colloquio orale per ciascun indirizzo di studio. Un passaggio atteso da studenti, famiglie e docenti, che chiarisce il quadro delle prove dell'Esame di Stato del secondo ciclo.Per quanto riguarda i Licei, le scelte confermano la centralità delle materie caratterizzanti di ciascun percorso. Al Liceo Classico la seconda prova sarà di Latino, mentre la Matematica è stata individuata per il Liceo Scientifico, comprese l'opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo. Al Liceo Linguistico la prova riguarderà la Lingua e cultura straniera 1, mentre per il Liceo delle Scienze umane è stata scelta la disciplina Scienze umane, con Diritto ed Economia politica per l'opzione Economico-sociale.Nei licei a vocazione artistica e performativa, il Decreto individua le Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo Artistico, Teoria, analisi e composizione per il Liceo Musicale e Tecniche della danza per il Liceo Coreutico, in coerenza con i rispettivi percorsi formativi.Ampio spazio anche agli Istituti tecnici, dove le discipline scelte rispecchiano il profilo professionale degli indirizzi. Economia aziendale sarà la materia della seconda prova per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, incluse le articolazioni Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali, mentre per l'indirizzo Turismo la prova riguarderà Discipline turistiche e aziendali. Per Costruzioni, Ambiente e Territorio è stata individuata Progettazione, costruzioni e impianti. Nell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni, la disciplina di riferimento è Sistemi e reti, valida sia per l'articolazione Informatica sia per Telecomunicazioni.Per gli Istituti agrari, il Decreto stabilisce Produzioni vegetali per le articolazioni Produzioni e trasformazioni e Gestione dell'ambiente e del territorio, mentre per l'articolazione Viticoltura ed enologia la materia caratterizzante sarà Viticoltura e difesa della vite.