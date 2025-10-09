Mensa scolastica
Mensa scolastica a Trani: al via le iscrizioni per il 2025/2026

Domanda obbligatoria per tutti e da presentare esclusivamente online. Il servizio sarà gestito dalla nuova ditta EP Spa.

Trani - giovedì 9 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Il Dirigente del Settore Servizi Socio-Culturali, Sport Turismo e Risorse Umane del Comune di Trani informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026. Il servizio, rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie statali del territorio, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 sarà svolto dalla Ditta EP Spa. Da oggi è possibile accedere ai portali telematici per iscrivere o rinnovare l'adesione al servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2025/2026.

La domanda di iscrizione è da intendersi OBBLIGATORIA PER TUTTI in quanto coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi; inoltre sia per i nuovi utenti che per i rinnovi, le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dedicato, disponibile al link: https://www1.itcloudweb.com/traniportalegen oppure tramite l'applicazione ComunicApp disponibile dagli store del proprio dispositivo mobile (APPLE STORE per telefoni IOS, PLAY STORE per i telefoni ANDROID). Sarà necessario autenticarsi a mezzo SPID ed allegare obbligatoriamente i seguenti dati:
  • documento di riconoscimento del richiedente;
  • tessera sanitaria
  • attestazione ISEE da caricare in allegato sul sistema
  • eventuale documentazione sanitaria attestante disabilità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge n.104/92 per usufruire dell'esenzione dal pagamento
  • eventuale certificato medico attestante intolleranze alimentari, allergie
In caso di richiesta di dieta etico/religiosa basterà selezionare dal menu a tendina la voce corrispondente. L'accesso al portale di gestione e/o all'applicazione "Comunicapp" 2025/2026 non sarà contestuale all'inserimento dei dati in quanto sottoposto alle verifiche necessarie.
Per tutti i dettagli e altre informazioni si rimanda alle guide in allegato al sito del Comune di Trani, da questo link: "Mensa scolastica a Trani"
Per ulteriore supporto a partire da domani 9 ottobre 2025 saranno altresì disponibili i seguenti contatti utili:
  • comunicapptrani@epspa.it
  • +39 3783092694
La data di avvio del servizio sarà resa nota a breve
