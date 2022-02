"Mentre urlano le armi, noi silenziosamente e ostinatamente piantiamo alberi e fiori"

"Il miglior messaggio per la pace e per il futuro: mentre urlano le armi, noi silenziosamente e con ostinazione piantiamo alberi e fiori. Costruttori di Pace e futuro forever": l'assessore all'ambiente Pierluigi Colangelo ha incontrato gli alunni dell'Istituto alberghiero "Aldo Moro" di Trani nell'ambito della iniziativa "Non ti scordar di me", che ha visto il coinvolgimento di numerosi studenti dell'istituto scolastico IISS di cui è dirigente il prof. Michele Buonvino, e che si è conclusa con la piantumazione di un albero nei pressi dell'edificio. E l'assessore Colangelo ha simbolicamente riassunto il gesto nella frase postata sui social.