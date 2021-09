"Meraviglioso": in arrivo 1 milione e 400mila euro per impianti sportivi con il bando "Sport e Periferie"

In arrivo un milione e 400 mila euro per impianti sportivi in città: in particolare 700 mila euro per la realizzazione di un campo sportivo polivalente nell'area di via Parini, candidata al bando Sport e Periferie 2020, l'area che si trova tra i due parchi in via di realizzazione (dalla parte opposta del campo "Bovio")."Meraviglioso" commenta il sindaco Amedeo Botatro. Che aggiunge: "E' stato finanziato per 690 mila euro anche il progetto presentato dalla parrocchia di San Magno nell'area di via Di Vittorio concessa dal Comune alla parrocchia a febbraio del 2020 e sempre da destinare ad area dedicata alla pratica dell'attività sportiva".Anche il presidente del consiglio comunale, Giacomo Marinaro, sottolinea con emozione sui social questo traguardo: "Con determinazione tenacia sacrificio e lavoro i sogni si possono realizzare. Questa è la strada che ci ha portato al bando sport e periferie, ci ha portato a candidare la costruzione di un nuovo polivalente, di un nuovo spazio da dedicare allo sport. Ebbene, finanziamento ottenuto. Il sogno continua ma con contorni sempre più nitidi..e lo dico con grandissima emozione. Non ci fermiamo. Si torna a lavoro..con più forza e gioia di prima".