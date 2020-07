Mercato by night a Trani: tutto fa brodo

Una volta cercavo una contadina di quelle che nei sottani intorno a San Michele vendono il vino sfuso, quello forte e cazzuto, perché avevo amici forestieri a casa che gradivano quel prodotto, sincero ed "estremista".Non riuscendo a trovarla, chiesi informazioni ad un signore anziano che da quelle parti passava. Erano circa le 19.30 e quello mi rispose in modo apparentemente surreale ma significativo della mentalità dei "vecchi" di questa città: "Ma lei a quest'ora vuole fare acquisti e a maggior ragione, il vino che è una cosa seria?". Accertatomi che il signore non si fosse fatto, lui, già tre o quattro cicchetti, cominciai a rimuginare su quella risposta, dandomi una chiave di lettura.Ora, dopo aver letto della proposta di un eventuale mercato di sera, mi è tornata in mente la spiegazione che mi diedi, frutto dello studio della mentalità di una larga fascia di persone. A Trani, molti anziani o signore di mezza età, o le massaie anche giovani, che costituiscono lo zoccolo duro della clientela del mercato, sono convinti che di sera non si debba andare in giro a fare compere. Che dopo una certa ora si debba stare in casa a cenare e non in giro, mercato compreso. Non me ne vorranno i sostenitori del mercato by night, anche perché la proposta tende a "connettersi" con una "slinguata" o una "titillata" da campagna elettorale, da "tutto fa brodo", ma molte signore, che io sappia (gente che non frequenta né il web né i social, quindi non potranno confermare) sono convinte che la mattina ci si debba alzare presto, magari proprio per andare al mercato e fare gli acquisti migliori, evitando, tra l'altro, le sferzate del solleone.Anche i commercianti sono abituati ad andare a letto presto. Come farebbero, dopo il martedì by night a Trani, a chiudere e ripulire, tornare nelle loro città, per poi doversi rialzare alle 4 del mattino per andare nelle città in cui è previsto il mercato del mercoledì?Ragazzi, qui il mercato, come l'acquisto del vino, è una cosa seria. Non una tematica accostabile alla movida o a chi ciondola o va per locali fino alle 2 del mattino. Per le clienti del mercato, è molto cara una frase: "Il mattino ha l'oro in bocca". E pure il mercato, nella loro visione (antropologica).