Mercato di Trani, effettuato il sorteggio per la scelta dei posteggi

Nella sala Giunta del Palazzo municipale, nel pomeriggio di oggi, si è proceduto al sorteggio (con la modalità lettera per lettera) per la scelta del posteggio da occupare all'interno del mercato settimanale in procinto di trasferirsi su viale Falcone. Questo l'esito:Prima lettera estratta: VSeconda lettera estratta ITerza lettera estratta: SQuarta lettera estratta: DQuinta lettera estratta: CSesta lettera estratta: MSettima lettera estratta: POttava lettera estratta: QNona lettera estratta: ZDecima lettera estratta: HUndicesima lettera estratta: ODodicesima lettera estratta: LTredicesima lettera estratta: UQuattordicesima lettera estratta: NQuindicesima lettera estratta: RSedicesima lettera estratta: EDiciassettesima lettera estratta: BDiciottesima lettera estratta: GDiciannovesima lettera estratta: FVentesima lettera estratta: AVentunesima lettera estratta: TAl sorteggio hanno preso parte rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, Agenti di Polizia Locale e rappresentanti delle associazioni di categoria. Gli operatori rientranti dalla prima alla decima lettera (da V a H) potranno recarsi domani, sabato 27 giugno, dalle ore 16 alle ore 18, presso il Comando di Polizia Locale di Trani per individuare il proprio posteggio. Gli operatori rientranti dall'undicesima alla ventunesima lettera (dalla O alla T) potranno recarsi lunedì 29 giugno, dalle ore 16 alle ore 18, presso il Comando di Polizia Locale di Trani per individuare il proprio posteggio.