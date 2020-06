Mercato in via Falcone, i pagamenti della Tosap entro il 26 giugno

In vista dell'imminente spostamento temporaneo e straordinario del mercato settimanale del martedì da via Superga a via Falcone, il dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente rende noto che gli operatori del mercato dovranno far pervenire all'indirizzo PEC ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it, entro le ore 12 di venerdì 26 giugno 2020, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della TOSAP per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ove il titolo autorizzativo sia stato rilasciato precedentemente al 2015. Laddove il titolo sia stato rilasciato successivamente all'anno 2015, la documentazione attestante il pagamento dovrà riguardare le annualità susseguitesi.Qualora non si sia provveduto al pagamento dell'occupazione per le suddette annualità, gli operatori del mercato potranno rivolgersi all'Ufficio Tributi per avere informazioni sul totale dovuto e successivamente potranno effettuare il pagamento con F24, o in una unica soluzione, entro il 26.06.2020, o in tre rate come di seguito specificate: 30% del totale del dovuto entro il 26.06.2020; 30% del totale del dovuto entro il 30.09.2020; 40% del totale del dovuto entro il 31.12.2020.Si comunica che in difetto dei pagamenti TOSAP entro la data del 26.06.2020 si procederà all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, con immediata inibizione all'occupazione del suolo pubblico. Qui la nota del dirigente ed il facsimile del modello F24.