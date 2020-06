Mercato in via Falcone, prima il crocevia del caos?

Già me lo vedo il nuovo mercato in via Falcone... Più ci penso, più me lo immagino, più temo che l'area a ridosso di esso, venendo da Trani Centro, possa trasformarsi, ogni martedì, nella "tempesta perfetta" per gli automobilisti e per coloro che sono diretti in zona.Già mi sembra di sentire i moccoli e le imprecazioni. Immagine n. 1: rotatoria già di per sé caotica, alle spalle della scuola Baldassarre, con, per giunta, ennesimo cantiere in apertura. Immagine n. 2: asili con mamme e utilitaria d'ordinanza o SUV strabordante con pargoli al seguito. Immagine n. 3: utenza che va e che viene dalla 16 bis, comprese numerose famiglie che provengono da Trani nord per via dei figli iscritti alla Baldassarre.O si passa da lì o si crea lo sfogatoio da corso Manzoni, corso Italia e vie seguenti. Ambulante, casalinga, studente, padre, madre, operai di cantiere, tutti insieme nell'affresco dell'anno, dipinto dall'amministrazione uscente: Kaos di provincia, con bancarelle sullo sfondo. Battuto prossimamente all'asta?