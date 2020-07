Mercato settimanale, sfuma l'ipotesi di una versione serale

L'ipotesi di un mercato serale era nell'aria già da diversi giorni ma da un incontro in Comune arriva il responso ufficiale: non si farà, almeno per ora. La proposta, infatti, è stata rinviata ad un altro momento. Intanto, in presenza dell'assessore Nenna e delle associazioni di categoria, Confcommercio, Federcommercio, Confesercenti, Cna, Casambulanti e Unipuglia, sono state prese ulteriori decisioni in merito al mercato settimanale.L'assessore Nenna, in particolare, chiede che i titolari di posteggio ubicati in via borsellino, soprattutto quelli posti nella parte a sud del settore della vendita dell'usato, si avvicinino all'area di via Falcone. In questo modo, il mercato risulterebbe più compatto.Inoltre, i posteggi lasciati temporaneamente liberi dai rispettivi titolari ciascun martedì saranno prioritariamente assegnati per la sola giornata di riferimento agli operatori che abbiano manifestano il disagio e che vogliono occuparlo spontaneamente.