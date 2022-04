Mercato straordinario di domenica: l'ordinanza del divieto di transito e fermata nell'area

Per il mercato straordinario previsto in data 3 aprile 2022, in sostituzione del mercato annullato il primo febbraio, dalle ore 05:00 alle ore 17:00, è istituito con ordinanza il divieto di fermata e divieto di transito nell'intero tratto di via Giovanni Falcone, ed in via Paolo Borsellino nel tratto compreso tra via Pozzo Piano e via Pisa.