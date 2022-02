Messaggi e mail con loghi falsi della Polizia, attenzione alla nuova truffa

E' in corso una nuova campagna di phishing attraverso false email e messaggi social realizzati indicando nel testo il nome della Dott.ssa Nunzia Ciardi, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, ex Direttore della Polizia Postale.Tali falsi messaggi utilizzano anche loghi della Polizia e prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti; il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro e alla comunicazione di propri dati personali.Attenzione! La polizia postale raccomanda di diffidare di simili messaggi.Nessuna forza di polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro la minaccia di procedimenti o sanzioni penali.Di questi messaggi sono state inondate negli ultimi giorni centinaia e centinaia di email di privati cittadini. Il Compartimento della Polizia postale e delle Comunicazioni, direzione Puglia e Basilicata, inviata pertanto a non dar credito a tali false email e di visionare il sito istituzionale del Servizio di Polizia postale, ovvero Commissariato online. Una identica e massiccia campagna di vera e propria disinformazione -con conseguente allert della Polizia postale- era stata messa a segno intorno alla metà di gennaio, ancora una volta con messaggi aventi come mittente la Polizia di Stato