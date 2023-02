Michele Rizzi nuovo coordinatore di Sinistra Italiana della provincia Bat

Sabato scorso, a Barletta, si è tenuta l'assemblea provinciale degli iscritti a Sinistra italiana. L'assemblea è stata l'esito di un percorso di qualche settimana che ha individuato quale candidato unico, Michele Rizzi ed ha visto la partecipazione delle realtà cittadine della provincia. Assieme al neo coordinatore è stato eletto anche un nuovo coordinamento espressione dei circoli della provincia. Rizzi, durante il suo intervento di insediamento, ha dichiarato che lo sviluppo di una sinistra di lotta, di una sinistra che leghi la radicalità alla risoluzione dei problemi concreti delle fasce sociali più deboli della società deve essere il punto di partenza dello sviluppo del partito.Crisi economica e sociale, inflazione alle stelle, guerra, crisi ambientale, lotta alla precarietà sul lavoro, lotta contro la discriminazione razziale e di genere, sono temi che Sinistra italiana fa suoi con l'intento di migliorare le condizioni economiche e sociali di tante persone afflitte da disoccupazione, precarietà sul lavoro, sfruttamento, oppressione sociale. L'opposizione al governo Meloni è altro tema centrale in questo Sinistra italiana è già impegnata nazionalmente con l'opposizione parlamentare contro l'autonomia differenziata che crea Regioni di serie a e di serie b, contro le trivellazioni nel nostro mare, contro misure in tema di lavoro, di ambiente e sociali che il governo di destra si appresta a mettere in atto. A partire dalla nostra provincia, saremo impegnati sui territori nello sviluppo del nostro partito con iniziative in piazza su temi nazionali e locali, perché Sinistra italiana sia un "partito sociale", un partito utile alle fasce sociali più deboli, per lo sviluppo di una sinistra necessaria e da rafforzare soprattutto di una fase di crisi di sistema.