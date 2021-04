Milva e quel legame indissolubile con Trani

Oggi l'Italia intera piange la scomparsa di Milva: la cantante e attrice, soprannominata La Rossa per la sua chioma ma anche per le simpatie politiche, aveva 81 anni. Protagonista della musica italiana degli anni Sessanta, aveva abbandonato le scene nel 2010. Nata nel 1939 a Goro, in Emilia-Romagna, Ilvia Maria Biolcati viveva a Milano con la segretaria Edith e la figlia Martina Corgnati, critica d'arte. Malata da tempo, l'artista si è spenta ieri nel capoluogo lombardo, città con cui aveva un legame molto profondo.Non tutti sanno però che Milva aveva anche legami con la città di Trani: negli anni '60 la leggendaria "Pantera di Goro" fu ospite della Lampara che in quegli anni vide esibirsi anche artisti come Lucio Battisti, Dalidà, Mina (solo per citarne alcuni): in questa foto, gentilmente concessa dalla famiglia Onesti, vediamo una Milva giovanissima immortalata con l'allora sindaco Antonietta Talamo.Ma non solo: nella sua lunga e leggendaria carriera, Milva interpretò molti brani di Astor Piazzola, il celebre musicista e compositore argentino di origini tranesi: negli anni 90 la cantante di Goro effettuò una tournée proprio per omaggiare Astor Piazzolla, serie di concerti da cui fu tratto un cd dal vivo. Per tale motivo nel 2002 fu nuovamente ospite a Trani, più precisamente in Piazza Quercia, dove deliziò il pubblico dei presenti con un omaggio al grande strumentista. In quell'occasione, come ricorda Franco Caffarella, Milva si concesse nel pomeriggio un giro turistico in città rimanendo affascinata dalla bellezza della Cattedrale di Trani.