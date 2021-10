Ministro Bianchi a Trani, la scuola Baldassarre risponde presente

Il Ministro della Pubblica Istruzione Bianchi sbarca a Trani per l'inaugurazione dell'anno scolastico regionale ed insieme ad altre rappresentanze di vari istituti, spicca la presenza della scuola Baldassarre che per l'occasione ha presentato un interessante lavoro didattico che ha coniugato le discipline della Storia e dell'Informatica, del Digitale, nella fattispecie, ramo ormai alla portata dei ragazzi.Questo lavoro è stato realizzato dalle alunne e dagli alunni della classe II sez. I della Scuola secondaria statale di I grado "Gen. Ettore Baldassarre", coordinati dal Dirigente scolastico, Marco Galiano, e dalle docenti Antonella Pappalettera, Giuseppina Bassi, Alessandra di Meo (tirocinante TFA Unifg). Questo progetto, dal titolo "Cartoline digitali dei castelli federiciani nella BAT", sintetizza un'attività che si caratterizza, ancor più nello specifico, per creatività, ricerca delle fonti, utilizzo del digitale, interdisciplinarietà, inclusione. I ragazzi si sono cimentati nell'ideazione e realizzazione di un video in cui si alternano a ritmo di musica medievale, cartoline digitali, composte da fotografie scattate da loro stessi, scritte in inglese e spagnolo, indirizzate ai loro coetanei italiani e stranieri.