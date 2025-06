Mobbing: riflessioni tra diritto e società nella Biblioteca “Bovio” di Trani

Si è svolto il 6 giugno, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani, l'incontro dedicato al tema del mobbing, co-organizzato dal Comune di Trani e dall'Associazione Agave.



Protagonisti dell'evento l'avv. penalista Alessandra Inchingolo e il sociologo dott. Sergio D'Angelo, che hanno approfondito il fenomeno del mobbing da una prospettiva sia giuridica che sociologica.



È emerso come il mobbing, pur essendo un fenomeno sociale diffuso e pervasivo, non sia ancora oggetto di una tutela penale specifica nel nostro ordinamento. I relatori hanno sollevato importanti riflessioni, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale profondo, che ricordi l'onda innovativa portata avanti dai movimenti femministi negli anni Settanta.



Al centro del dibattito, la cultura e la formazione come strumenti fondamentali per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, in un'ottica di responsabilità collettiva e progettualità futura.