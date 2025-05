Moda e wedding in scena al Museo del Confetto ad Andria

Il prossimo 17 maggio, il Museo del Confetto "Giovanni Mucci" di Andria ospiterà Bridal Time, un evento esclusivo dedicato alla moda e wedding, con protagonista Giovanna Vitacca, una delle più autorevoli image strategist italiane. Accanto a lei, in qualità di co-relatori Cristian Mucci, dell'azienda Mucci 1894 e Tina Romano, Wedding Planner.



«È un vero piacere accogliere Giovanna Vitacca Style Coach per la presentazione del suo nuovo libro "Cerimonie di Stile" - dichiara Cristian Mucci -. Lo stile è la parola d'ordine che ci accomuna: Giovanna lo esprime attraverso i suoi servizi di consulenza, mentre la nostra azienda lo celebra attraverso l'offerta di confetti e dragées dalle forme e colori unici. L'evento rappresenta un'importante occasione per promuovere cultura del buono e del bello: dedizione, qualità e ricerca dell'eccellenza rendono tutto semplicemente unico, che si tratti abiti o di confetti!».

Il programma

Durante l'evento sarà presentato il libro "Cerimonie di Stile, guida al matrimonio perfetto e non solo", scritto da Giovanna Vitacca, un volume dedicato all'universo wedding e al ruolo fondamentale della consulenza d'immagine nelle cerimonie contemporanee.



Il pomeriggio sarà anche un'occasione per esplorare le tendenze bridal, lo stile, l'immagine personale e i segreti per valorizzarsi al meglio nel giorno più importante, sia per gli sposi che per gli ospiti.



«Sono molto contenta che la tappa pugliese del mio tour di presentazione del libro si svolga presso il Museo del Confetto - afferma Giovanna Vitacca - Cristian Mucci è un grande amico e, soprattutto, un valido professionista; la sua ospitalità testimonia l'attitudine all'innovazione dell'azienda, unita alla costante ricerca di qualità ed eccellenza, valori necessari anche nel mondo del wedding».

Modalità di partecipazione

Per consentire una migliore accoglienza, l'evento sarà organizzato in due turni da massimo 25 persone a sessione:

Ore 17.30 - Primo ingresso

Ore 19.30 - Secondo ingresso

Ogni sessione prevede un momento dedicato alla tavola rotonda e presentazione del libro, la visita al Museo del Confetto e una degustazione di alcune specialità di Confetti e Dragées.



L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti alla mail info@giovannavitacca.com