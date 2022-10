Monastero di Colonna, Lima: "Che senso ha aprire momentaneamente per poi richiudere?"

Per il commissario cittadino di Fratelli d'Italia trattasi di "pubblicità ingannevole"



«Nessuna. Per entrambe tanta pubblicità e proclami per un'apertura momentanea. Entrambi i siti sono nuovamente chiusi. A Trani sembra che sia più importante l'effimero, il momentaneo, farsi pubblicità, vendere un prodotto piuttosto che assicurare la continua fruibilità di un bene pubblico.



A che serve aprire momentaneamente per poi richiudere ? Perché aprire in pompa magna se poi torna l'oblio su quel bene? Mettetevi nei panni di un turista che ha letto della riapertura del monastero di Colonna, è venuto appositamente a Trani e lo ha ritrovato chiuso. Sapete tutto questo come si chiama? Pubblicità ingannevole. È questa la vostra idea di marketing territoriale?»

«Tanto fumo e niente arrosto. Che differenza c'è tra la riapertura del Monastero e la riapertura di Villa Telesio?« A chiederselo è il commissario cittadino di Fdi, Raimondo Lima.