Monastero di Colonna, si stacca un lastrone dal muro di cinta: la denuncia di Branà

Tra la notte di ieri e stamattina si è staccato un lastrone di pietra del muro del Monastero di Colonna. In quella zona parecchi nostri concittadini vanno a farsi il bagno. Vista la dimensione del lastrone, non oso immaginare cosa sarebbe potuto succedere. È necessario un sopralluogo degli organi competenti e una maggiore attenzione dei nostri 'tesori' cittadini. La nostra città è famosa per quello che i nostri avi ci hanno lasciato e se vogliamo parlare di 'Trani città turistica' dobbiamo dimostrarlo nella cura che abbiamo di questi luoghi, altrimenti resta come sempre un spot pre-elettorale.