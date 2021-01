Monastero di Colonna verso la riapertura? Verifiche agli impianti elettrici ed elettronici

Monastero di S. Maria di Colonna vicino alla riapertura? E' probabile, visto che il Comune di Trani ha affidato allo studio tecnico dell'ing. Vittorio Trerè, specializzato in lavori impiantistici, un incarico per € 7.288,00 (oltre oneri di legge ed Iva) per interventi previsti presso il Monastero di ColonnaIn particolare, nella determina dirigenziale dell'area lavori pubblici n. 352 del 28 dicembre scorso a firma del dirigente Luigi Puzziferri, si spiega che "presso il complesso monumentale del Monastero Santa Maria di Colonna, è necessario effettuare una serie di verifiche riguardanti l'impianto di illuminazione situato all'esterno dello stesso unitamente agli impianti elettrici ed elettronici e di climatizzazione interni all'immobile; che in ossequio alle normative sulla conformità e sicurezza degli impianti è necessario redigere un manuale di manutenzione degli stessi, allo scopo di effettuare verifiche periodiche è di rilevare difetti che possono manifestarsi durante l'esercizio e che possono ostacolare l'attività o dare origine a rischi". La cosa fa presupporre che si sia finalmente vicini alla riapertura di quell'antico monumento cittadino, da anni evidentemente in fase di restauro.Nella stessa determina, lo stesso tecnico è stato incaricato, per €. 4.956,82 (oltre oneri di legge ed IVA), per interventi presso le centrali termiche degli edifici scolastici che necessitano di "lavori urgenti di manutenzione straordinaria".L'affidamento esterno si è reso necessario "dato atto che per tale scopo non è possibile avvalersi di risorse umane interne in quanto non vi sono presenti figure professionali specialistiche all'interno dell'Area tecnica come pure manca la strumentazione necessaria per tale finalità".La domanda sorge spontanea: perché il Monastero di Colonna è ancora chiuso? L'ultima volta che qualcuno si pose una domanda del genere era il novembre 2019, e il dubbioso era Raimondo Lima.Il Monastero è chiuso da troppi anni. Nel 2010 fu indetta la gara d'appalto di "completamento del restauro del complesso monumentale del Monastero di Colonna da destinare a museo archeologico".