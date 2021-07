Monastero: installati stalli per motocicli

Sono in corso i lavori per posizionare gli stalli adibiti a parcheggio dei motocicli in prossimità della rampa che dal piazzale del monastero di Colonna conduce al mare.Alcuni giorni or sono il membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Raimondo Lima aveva sollecitato all'amministrazione "la realizzazione di un'area parcheggio per cicli e motocicli nei pressi della discesa alla litoranea del Monastero di Colonna".