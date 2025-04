Mondi paralleli, Norberto Iera espone le sue opere a Trani

Dal 18 al 25 aprile in via Mausoleo

Dal 18 al 25 aprile, la città di Trani ospiterà una straordinaria mostra d'arte dell'artista argentino Norberto Iera, residente da anni nella città pugliese. L'esposizione, intitolata "Mondi Paralleli", si terrà in Via Mausoleo 25, con orari di apertura dalle 18:00 alle 21:30 ogni giorno, e domenica anche dalle 11:00 alle 13:00. L'inaugurazione è prevista per il 18 aprile alle ore 18:00.La mostra è patrocinata dall'Istituto "Buon Samaritano" di Trani, dall'Associazione Prof. Mauro Cignarelli ODV ETS e dall'Università Popolare "Cristo Re". L'ingresso è libero, offrendo a tutti l'opportunità di esplorare le opere di un artista che ha scelto Trani come sua casa e fonte di ispirazione.Norberto Iera è noto per la sua capacità di fondere elementi della cultura argentina con la tradizione artistica pugliese, creando opere che raccontano storie di identità, memoria e spiritualità. La sua arte invita gli spettatori a riflettere sulla dimensione della vita e sui mondi paralleli che coesistono accanto al nostro.