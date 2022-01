Mons. D’Ascenzo invita i giornalisti ad un incontro di condivisione sinodale

«Di solito, come in questa circostanza, sono io, siamo noi Chiesa che vi rivolgiamo la parola. Ma vorrei incontrare voi, carissimi giornalisti e operatori della comunicazione, per un momento in cui possiate rivolgervi a me ed io ascoltare voi». Con queste parole Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, si è rivolto a coloro che operano nel mondo della comunicazione sociale a conclusione della "Messa dei giornalisti" tenutasi recentemente a Bisceglie, precisamente il 24 gennaio u.s., nella cappella del Seminario diocesano. Mons. D'Ascenzo ha così proseguito: «Stiamo vivendo il cammino sinodale, un cammino di ascolto! Vi invito perché possiate comunicare come vedete il cammino della Chiesa e come vivete il rapporto con essa, quali le vostre attese. Si tratta di un momento semplice e familiare. L'appuntamento è per l'8 febbraio p.v., a Trani, presso il Palazzo Broquier, a pochi passi dalla curia».«L'idea di vivere questo momento di ascolto è venuta al Vescovo stesso – ha dichiarato il diac. Riccardo Losappio, direttore dell'Ufficio diocesano comunicazioni sociali e del periodico In Comunione - ; spero che i miei colleghi vogliano accettare l'invito e partecipare all'incontro di condivisione sinodale per offrire un contributo di riflessione dalla quale ci attendiamo molto!».