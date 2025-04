Monsignor D'Ascenzo: «Chiedo che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto»

È con profonda commozione che la Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie accoglie la notizia della morte del Santo Padre Francesco, scomparso questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, nella sua residenza di Casa Santa Marta in Vaticano.L'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha diffuso un messaggio di cordoglio rivolto a tutta la comunità diocesana, esprimendo vicinanza e dolore per la perdita del Pontefice. Un pensiero carico di gratitudine e preghiera, che si unisce a quello del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.«È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa – scrive l'Arcivescovo D'Ascenzo, riportando le parole del Cardinale Zuppi –. Affidiamo all'abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che "tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell'amore misericordioso del Padre".»Mons. D'Ascenzo ha poi invitato tutte le comunità parrocchiali del territorio ad aderire alla richiesta della CEI: «Chiedo che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto – ha aggiunto – e che siano promossi momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale».