Monsignor Natale Albino nominato "Cappellano di Sua Santità"

Lo scorso 28 ottobre il Santo Padre Francesco ha conferito il titolo di "Cappellano di Sua Santità" a Mons. Natale Albino, sacerdote della nostra Arcidiocesi, attualmente Segretario della Nunziatura Apostolica in Israele e della Delegazione Apostolica a Gerusalemme e in Palestina.In data 15 novembre l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha nominato Mons. Francesco Lorusso Assistente Spirituale dell'Associazione privata di Fedeli "Comunità Arca dell'Alleanza" con sede in Bisceglie.