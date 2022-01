Morta ieri dopo anestesia in uno studio dentistico: la Procura di Trani apre un fascicolo

La donna, originaria di Molfetta e architetto di professione, era da poco arrivata nello studio per sottoporsi ad una visita odontoiatrica. Non appena le è stata somministrata una pre-anestesia, avrebbe avuto un malore. Inutili i soccorsi del personale medico. Al momento la salma è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari dov'è stato eseguito un primo esame esterno: l'autopsia sarà disposta dalla Procura nel corso della prossima settimana.



Gli accertamenti medici dovranno chiarire se ci possa essere stata una correlazione tra il decesso e il farmaco somministrato alla paziente o se si sia trattato di un malore indipendente dall'anestesia. Ricostruiranno la dinamica dei fatti i carabinieri della compagnia di Molfetta. Intanto i colleghi architetti commossi sui social: "Non troviamo le parole per comunicarvi tutto il nostro dolore per la scomparsa di Doriana".

La Procura di Trani, secondo quanto si apprende da Agi.it, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con profilo di colpa medica a seguito della morte della 42enne Doriana Scardigno, avvenuta ieri sera in uno studio dentistico di Corato.