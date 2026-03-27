Moscatelli: «L'avanzamento dei lavori da PNRR a Trani è fermo al 20,6%»

«Salvo proroghe o miracoli, le opere finanziate con i fondi del PNRR a Trani non verranno ultimate entro il 30 giugno 2026. Secondo i dati di una ricerca pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno l'avanzamento dei lavori da PNRR a Trani è fermo al 20,6%», dichiara il candidato sindaco Alessandro, Moscatelli.«Un totale fallimento dell'amministrazione Bottaro che costerà caro ai cittadini tranesi. Le opere rischiano di restare incompiute e, per ultimarle, occorrerà sperare sui fondi della politica di coesione (FESR, FSE+) ovvero sulle casse comunali. Agli amministratori locali la situazione delle opere da PNRR è sfuggita di mano: ora devono assumersene la responsabilità sia di fronte ai cittadini che di fronte a chi subentrerà al loro posto», prosegue.«Il disastro della ex distilleria nel PINQUA costa nord, la mancata realizzazione del prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria perso nel mega progetto delle aree dismesse di RFI, l'asilo nido comunale in via dei mirti, i quindici milioni di euro revocati per il PINQUA Petronelli, l'impianto di atletica leggera già polivalente S. Angelo, il PINQUA costa sud fermo a metà, sono solo alcuni esempi di opere che sono sospese o vanno a rilento. Un fardello che peserà per anni sui cittadini tranesi», così conclude.