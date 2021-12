Il capannone di Annacondia pronto a diventare un centro di formazione navale: "Cantieri di Libertà"

"La migliore risposta alle recenti parole di Annacondia è quella di continuare a cancellare il suo passato con opere che profumano di libertà e pulito" : sono le parole del sindaco Bottaro a commento del progetto previsto per rigenerare e riqualificare il capannone industriale in contrada Curatorio.Quest'ultimo, nell'ambito del progetto ministeriale Pon Legalità, sarà completamente riammodernato, adeguato e rifunzionalizzato per diventare un grande cantiere navale scuola ed un centro di formazione a servizio della comunità: un progetto fortemente voluto dalla amministrazione comunale.Il finanziamento che il Comune di Trani in partnership con Oasi 2 di Trani ammonta a € 998000, ottenuto partecipando con il progetto "Cantieri di Legalità" all'avviso pubblico del Ministero dell'Interno rivolto ai Comuni pugliesi per interventi di recupero, riuso e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.Di seguito l' elenco dello staff che ha realizzato il progetto.Capogruppo mandatarioArch. ubaldo occhinegroArch. Micaela PignatelliArch. Marco StiglianoIng. Alma TafuniIng. Vincenzo Di CeccaIng. Tommaso LoiscioArch. Ilaria PintoIng. Mariangela Laurieriing. Michele Lorusso.