Musica leggera, fra cinema e donne: Gianni de Iuliis ed il suo “Fenomenologia della canzonetta” lunedì 13 al “Dino Risi”

Lunedì 13 dicembre, alle ore 18.30, presso il Circolo "Dino Risi" in via Ciardi 26 sarà presentato il libro di Gianni de iuliis "Fenomenologia della canzonetta" (ed Palomar).La serata affronterà alcuni temi contenuti nel libro, in particolare il mondo del cinema e l'universo donna attraverso la storia della musica leggera. Dialogheranno con l'autore Raffaella facondi (Presidente della Fidapa di Trani), Lorenzo Procacci Leone (Presidente del Circolo "Dino Risi"); Vito Santoro (docente universitario e critico letterario e cinematografico).L'incontro si sostanzierà inoltre sulle performance del duo Piero Altamura e Francesco Anzelmo, che eseguiranno dal vivo alcuni dei pezzi che avranno orientato l'analisi dei rapporti tra donna-musica leggera-cinema. Ingresso gratuito; l'iniziativa sarà condotta rispettando la normativa relativa alle misure anti – covid (green pass e mascherine obbligatorie): prenotarsi chiamando uno dei seguenti numeri: 3338308844 - 3406335727.