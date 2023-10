Nasce a Trani un nuovo organismo della crisi di imprese e dei consumatori

, iscritto dal 13/10/2023, presso l'albo del Ministero della Giustizia, al numero 418, sezione A, con provvedimento recante la firma del Magistrato Dott. Cesare Russo,

Avvocato Baldino Filomena;

Avvocato Santangelo Luigi;

Avvocato d'Amore Maria Olimpia;

Avvocato Santangelo Rosa Loreto;

Avvocato Di Bisceglie Sara;

Avvocato Di Bisceglie Daniele;

Dott. Sassi Vincenzo;

Dottore commercialista Sassi Giovanni;

Dottore commercialista Barbarossa Sabino.

E' sicuramente un momento storico molto delicato quello che stiamo vivendo in questo periodo, e l'incertezza economica colpisce in primis lavoratori e imprese. Proprio per fornire un ausilio a chi ha attraversato o sta attraversando un periodo di difficoltà a causa di una situazione di indebitamento è nata anche a Trani un'associazione che ha lo scopo di combattere questo fenomeno che potrebbe portare a delle vere e proprie tensioni sociali. Quì di seguito la nota diffusa dall'associazione."Tante imprese, ed anche tante famiglie, sono oggi sovraindebitate in conseguenza del prolungato lockdown relativo alla grave pandemia COVID -19, ed altresì per l'ulteriore grave crisi di liquidità determinata dal blocco dei crediti fiscali delle imprese edili per il rallentamento delle pratiche del superbonus. In particolare, tale ultima circostanza ha, di fatto, generato problemi di liquidità alle dette imprese e di conseguenza a molti dei dipendenti che, notoriamente, sono stati posti in cassa integrazione o, peggio, licenziati.In questi casi, in ausilio a persone e aziende sovraindebitate, è intervenuta la legge 3/2012, nota a tutti come "salva suicidi", oggi confluita nel Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza, che consente di intervenire, con apposite procedure, nella gestione della crisi patrimoniale-finanziaria del debitore. Tanto allo scopo di consentire a famiglie in crisi patrimoniale di riprendere in mano la propria vita e a tanti piccoli imprenditori di avere una seconda chance. In definitiva la normativa citata consente, a chi si trova in una condizione di sovraindebitamento, di risanare la propria situazione pagando quello che è nelle sue possibilità.Dai report del Ministero dell'Interno emerge che sempre più imprese sono a rischio usura, atteso che, in assenza di liquidità, si rivolgono ad altri canali, in luogo degli istituti di credito, per sopperire alle loro temporanee assenze di liquidità.Si ritiene, secondo i dati della Confcommercio, che sono oltre 30 mila le aziende a rischio usura (dati di aprile 2023). Ogni impresa, oggi, dovrebbe avere, nella propria compagine aziendale, un professionista che si occupi anche e soprattutto degli adeguati assetti, orami obbligo di legge. In questo contesto storico, gli strumenti per gestire la crisi di impresa e del consumatore sono sempre più indispensabili, ed il ricorso a questi strumenti, è esponenzialmente aumentato.Tutti questi strumenti consentono di prevenire e gestire le crisi in atto e quelle che potrebbero eventualmente sopravvenire. Ed è qui che entrano in campo Avvocati e Commercialisti che hanno perfezionato un percorso di formazione e di gestione della crisi di impresa al precipuo scopo di far fronte alle richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese in grave crisi di liquidità.L'impegno sociale di questo nuovo organismo di composizione della crisi di impresa e del consumatore, appena formatosi a Trani, ma già presente su Canosa come associazioneè quello di fornire tutti gli strumenti necessari per risolvere il problema di squilibrio economico finanziario delle imprese e delle famiglie, rispetto alle obbligazioni assunte dagli stessi. Chiaramente, per tutto questo, sono indispensabili preparazione ed esperienza.Il Presidente dell'Nuovo Organismo costituto a Trani, nonché il referente dell'organismo stesso, è l'avv. Saverio Santangelo, e tra i gestori della crisi, nonché soci fondatori dell'organismo, ci sono:E' una sfida importante quella che ha accettato la nuova associazione "Cittadino indifeso", impegnata invero in 5 ambiti sociali e non solo nel sovraindebitamento.Nello specifico ambito della gestione della crisi di impresa, l'organismo prende il nome di "Oltre i debiti", la cui sede nuova legale dell'associazione è in Trani, in corso Vittorio Emanuele. La sede più antica, altresì sede del segretariato sociale dell'organismo, è ubicata in Canosa di Puglia alla via Varrone. Oggi, l'antica associazione, ha ritenuto di ampliare i propri ambiti ed istituire la nuova sede legale anche a Trani, seppur la sede legale di Trani sarà sempre legata al segretariato sociale di Canosa e dipenderà da essa.Gli altri ambiti di cui l'associazione già si occupa sono:L'usura, la discriminazione, violenza, mobbing, molestia, tutela dei diritti dei consumatori ed infine la mediazioneChiunque vorrà chiedere informazione potrà scrivere a oltreidebiti@gmail.com"