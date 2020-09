Nasce "Radio staffetta", il progetto web promosso da Legambiente

"Radio staffetta", è questo il nome della web radio che vede coinvolti 20 giovani under 30 del nostro territorio.Un progetto promosso da Legambiente Trani in collaborazione con diverse associazioni giovanili locali.Divulgazione e promozione delle varie possibilità di mobilità giovanile garantite dai progetti europei, contrasto alla discriminazione di genere e all'omofobia, valorizzazione delle diversità psicofisiche e sociali e salvaguardia dell'ambiente, sono i temi principali di cui radio staffetta vuole occuparsi, attraverso interviste e testimonianze.Attraverso la realizzazione della web-radio si generano nei giovani conoscenze e competenze digitali, capacità critiche e analitiche e si attivano percorsi di cittadinanza attiva.Il progetto, avente come sede una porzione dell'ex conservatorio "San Lorenzo" in via Nigrò, ha avuto la possibilità di concretizzarsi grazie al finanziamento da parte dell' ANG, l'Agenzia Nazionale Giovani con i bando ANG in Radio.Un progetto di e per i giovani del nostro territorio e non, interessati a conoscere nuove realtà locali vicine a tematiche sociali e culturali.