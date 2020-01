Natale 2019 a Trani: la magia delle feste in un video di tre minuti

Social Video 2 minuti Natale 2019

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, la seconda edizione di Trani sul Filo nello chapiteau di piazza Gradenigo, le luminarie, il presepe vivente per le vie della città e il sorriso dei bambini. Il Natale appena trascorso a Trani è stato ricco di iniziative: musica, spettacoli, intrattenimento, luci e molto altro per far vivere a tutti i cittadini, grandi e piccini, la magia delle feste. La stessa magia che possiamo rivivere oggi con un video di tre minuti.Scorrono le immagini del concerto di Capodanno con Elodie e Serena Brancale, in Cattedrale con la voce black del gigante buono della musica italiana Sergio Sylvestre. E poi ancora la Vigilia di Natale per le vie della città con l'irriverente Gianni Ciardo, i concerti, le degustazioni, il presepe vivente, la Fiesta Milonghera a Palazzo San Giorgio e gli emozionanti spettacoli nello chapiteau. Insomma, un Natale davvero ricco di appuntamenti.«Secondi a nessuno per fascino ed eleganza», scrive il sindaco Bottaro su Facebook.