Eventi e cultura
"Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera
L'iniziativa è dei Commercianti con il sostegno economico del Comune: quattro appuntamenti per dicembre
Trani - venerdì 5 dicembre 2025 8.36
La storica "Via Larga" torna a essere il cuore pulsante del Natale tranese. Via Zanardelli si veste a festa grazie alla sinergia tra i commercianti della zona e il Comune di Trani, trasformando l'arteria simbolo del borgo ottocentesco in un salotto a cielo aperto. Tra luminarie, mostre e sapori della tradizione, prende il via stasera una rassegna di quattro appuntamenti che unirà musica, gusto e arte per tutto il mese di dicembre.
Di seguito il programma completo degli eventi che animeranno la strada:
Di seguito il programma completo degli eventi che animeranno la strada:
- Venerdì 5 Dicembre (OGGI)
- Ore 19:30 – Grande Inaugurazione
- Esibizione di Teresa Tedeschi
- A seguire: Panzerottata per tutti i presenti.
- Domenica 14 Dicembre
- Ore 20:00 – Concerto del Trio Lady Boomerang
- Un viaggio nella musica Pop con uno speciale sound natalizio.
- Domenica 21 Dicembre
- Ore 20:00 – Live dello Strike Trio
- Atmosfere magiche con contrabbasso e chitarra per un repertorio Swing Natalizio.
- Sabato 27 Dicembre
- Ore 20:00 – Spettacolo "Toda el Alma - Tango"
- Con Marcella Mammone al violino e Piergiacomo Buso alla chitarra.