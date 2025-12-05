Natale nella Via Larga a Trani
"Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera

L'iniziativa è dei Commercianti con il sostegno economico del Comune: quattro appuntamenti per dicembre

Trani - venerdì 5 dicembre 2025 8.36
La storica "Via Larga" torna a essere il cuore pulsante del Natale tranese. Via Zanardelli si veste a festa grazie alla sinergia tra i commercianti della zona e il Comune di Trani, trasformando l'arteria simbolo del borgo ottocentesco in un salotto a cielo aperto. Tra luminarie, mostre e sapori della tradizione, prende il via stasera una rassegna di quattro appuntamenti che unirà musica, gusto e arte per tutto il mese di dicembre.

Di seguito il programma completo degli eventi che animeranno la strada:
  • Venerdì 5 Dicembre (OGGI)
    • Ore 19:30Grande Inaugurazione
    • Esibizione di Teresa Tedeschi
    • A seguire: Panzerottata per tutti i presenti.
  • Domenica 14 Dicembre
    • Ore 20:00 – Concerto del Trio Lady Boomerang
    • Un viaggio nella musica Pop con uno speciale sound natalizio.
  • Domenica 21 Dicembre
    • Ore 20:00 – Live dello Strike Trio
    • Atmosfere magiche con contrabbasso e chitarra per un repertorio Swing Natalizio.
  • Sabato 27 Dicembre
    • Ore 20:00 – Spettacolo "Toda el Alma - Tango"
    • Con Marcella Mammone al violino e Piergiacomo Buso alla chitarra.

  • Trani Natale 2025
