"Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera

L'iniziativa è dei Commercianti con il sostegno economico del Comune: quattro appuntamenti per dicembre

Venerdì 5 Dicembre (OGGI) Ore 19:30 – Grande Inaugurazione Esibizione di Teresa Tedeschi A seguire: Panzerottata per tutti i presenti.

Domenica 14 Dicembre Ore 20:00 – Concerto del Trio Lady Boomerang Un viaggio nella musica Pop con uno speciale sound natalizio.

Domenica 21 Dicembre Ore 20:00 – Live dello Strike Trio Atmosfere magiche con contrabbasso e chitarra per un repertorio Swing Natalizio .

Sabato 27 Dicembre Ore 20:00 – Spettacolo "Toda el Alma - Tango" Con Marcella Mammone al violino e Piergiacomo Buso alla chitarra.



La storica "Via Larga" torna a essere il cuore pulsante del Natale tranese. Via Zanardelli si veste a festa grazie alla sinergia tra i commercianti della zona e il Comune di Trani, trasformando l'arteria simbolo del borgo ottocentesco in un salotto a cielo aperto. Tra luminarie, mostre e sapori della tradizione, prende il via stasera una rassegna di quattro appuntamenti che unirà musica, gusto e arte per tutto il mese di dicembre.