Nella Cattedrale di Trani il Gran Concerto di Capodanno con l'Orchestra Sinfonica di Latina

La Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani rinnova l'interesse per la musica sinfonica in occasione del Capodanno tranese: lo fa invitando l'Orchestra Sinfonica "G. Tartini" di Latina, composta da 50 elementi. L'orchestra ha tenuto negli anni oltre 500 concerti sinfonici cameristici e rappresentazioni liriche, collaborando con numerosi solisti e Direttori di chiara fama mondiale. Tra i tanti direttori che l'hanno diretta ne annoveriamo solo alcuni, Luis Bacalov, Stelvio Cipriani, Vincenzo Mariotti, Tamas Pal, Fabrizio Testa e Dario Lucantoni.In occasione del concerto del 1° gennaio l'orchestra sarà diretta dal Maestro Direttore d'Orchestra Leonardo Quadrini, noto anche come pianista accompagnatore del celebre soprano Katia Ricciarelli, nonché docente di ruolo, Titolare della cattedra di "Esercitazioni Orchestrali" presso il conservatorio statale di Benevento "Nicola Sala" ha tenuto oltre 2000 concerti in qualità di Direttore, dirigendo, gli Archi del Teatro Alla Scala di Milano, l'Orchestra da Camera del Teatro "La Fenice", la Sofia Festival Orchestra Bulgaria. Il maestro Leonardo Quadrini ha partecipato a diverse trasmissioni televisive come: La vita in Diretta, Casa Rai Uno, Requiem Rai Sat Mozart, il Concerto di Natale di Rete Quattro, Notte d'Amore su Rai Due, Ciao Massimo condotto da Pippo Baudo, Uno Mattina con Maria Teresa Ruta ed infine Nabucco Day patrocinato dal Ministro Tremaglia per gli Italiani nel Mondo, suonando, in quella occasione, il famoso storico pianoforte "Stenway & Sons" di Giuseppe Verdi.L'ingresso è gratuito, per iniziativa della Fondazione S.E.C.A. - Polo Museale, l'Amministrazione Comunale di Trani, Universo Salute Opera Don Uva e Fondazione Megamark. Ingresso ore 20.