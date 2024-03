Nella “Rocca Bovio Palumbo” di Trani il secondo incontro del progetto di Educazione alla Legalità

"Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra."​​​Sir Paul McCartneyQuesta mattina presso la Scuola "Rocca Bovio Palumbo" di Trani si è svolto il secondo incontro del progetto di Educazione alla Legalità fortemente voluto dall'Assessora alla Polizia Locale e viabilità Avv. Cecilia Di Lernia e pienamente condiviso e sostenuto dal Dirigente scolastico Prof. Giovanni Cassanelli con lo scopo di formare le nuove generazioni sui temi che riguardano la cultura della legalità, la sicurezza stradale e la salvaguardia dell'ambiente.Si è trattato di una vera e propria lezione di educazione ambientale con riferimenti alla raccolta differenziata ma anche a scritte murarie e a danneggiamenti di monumenti o arredi urbani. Sono intervenuti il Commissario superiore Nicola Covelli, l'Agente Lucio Bartucci per la Polizia Locale e il Dott. Giuseppe Spadaro in rappresentanza dell'Amiu. I ragazzi sono stati dapprima introdotti all'argomento attraverso le definizioni di parole come STRADA, AMBIENTE e RIFIUTO e successivamente stimolati alla riflessione e al confronto per mezzo di giochi di ruolo, slides e alcuni video. Gli studenti delle classi prime sono stati particolarmente attenti ai diversi riferimenti al Testo unico ambientale ("decreto legislativo che ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"), all'illecito penale che scaturisce dagli abbandoni incontrollati di rifiuti e alla ricaduta delle responsabilità.Molte le domande e le curiosità dei futuri "cittadini del mondo" animati da tanta voglia di conoscere per poter mettere in atto "buone pratiche".L'incontro, infatti, si è chiuso con la consegna di materiale informativo riguardante il corretto conferimento dei rifiuti e con l'auspicio che gli studenti presenti possano davvero cominciare, nel loro piccolo, a "FARE LA DIFFERENZA!"Prossimi appuntamenti di Marzo riguardanti la protezione civile e il primo soccorso. A maggio, infine, è prevista l'uscita finale degli studenti per le strade della città per elevare "multe morali" a "cittadini realmente indisciplinati".