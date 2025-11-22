Anna ed Elisa Plano. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
“Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”

Il concerto segue la stagione concertistica “Armonie Naturali” della fondazione “Aldo Ciccolini - ETS”

Trani - sabato 22 novembre 2025 15.00
Nella serata di ieri, nella splendida cornice di Palazzo "Discanno" a Trani, si è tenuto il concerto dal titolo "Nereidi", facente parte della stagione concertistica 2025 della fondazione "Aldo Ciccolini – ETS". Il riferimento alle ninfe marine è chiaro, ma questa volta le ninfe non sono creature mitologiche ma si possono rispecchiare nelle protagoniste del concerto: Anna ed Elisa Plano. Le due figlie d'arte – Roberto Plano, padre delle due pianiste, si è esibito a Trani solo poche settimane fa – hanno infatti incantato il pubblico con la loro interpretazione pianistica, fatta di precisione tecnica, alto senso artistico e grande competenza e conoscenza del brano e del suo autore, rendendo l'interpretazione assolutamente fedele nono solo allo spartito ma anche a ciò che il compositore ha voluto trasmettere.

Il concerto a quattro mani ha strabiliato il pubblico: i brani celebri della tradizione classica, suonati a quattro mani dalle due pianiste, hanno dato modo di apprezzare le qualità pianistiche delle sorelle, che sono ormai conosciute in tutto il mondo, nonostante la giovanissima età; rinomate pianiste, Elisa e Anna hanno anche esperienza nel canto, nel teatro e nel musical. Tra i compositori di cui le sorelle Plano si sono fatte interpreti ieri ci sono Dvorak, Brahms e Schumann, oltre che Poulenc, Bach – Kurtag e Chaminade.
