Nessuna retribuzione per rischio di malattie infettive, la denuncia dei lavoratori della Sanitaservice

Rischiano d'infettarsi ogni giorno a causa del covid (e non solo) ma non percepiscono nessun tipo di retribuzione per rischio di malattie infettive. E' quanto lamentano in una lettera aperta gli operatori della Sanitaservice che lavorano all'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.«Rischiamo d'infettarci tutti i giorni non solo di covid ma anche di altre patologie e non percepiamo nessun tipo di riconoscimento in retribuzione per rischio di malattie infettive. Infermieri, oss, dottori lo prendono e noi no nonostante siamo i soggetti più a rischio in quanto veniamo in contatto con spazzatura di reparto, secchi di acqua, sanificazione», è l'appello che i lavoratori della Sanitaservice rivolgono attraverso la redazione di Traniviva ad istituzioni e dirigenti.