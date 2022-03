Niente cinema e teatro a Trani? Legambiente lancia l'idea per "Porta Nova"

Niente cinema in città, ne' teatro. A parte le lodevoli iniziative di appassionati dell'uno e dell'altro, dall'instancabile Lorenzo Procacci Leone a Enzo Matichecchia, e Marco Pilone, o i Francavilla, e pochi altri benemeriti con le loro iniziative. Ma a Trani, è bene ripeterlo, ne' cinema ne' teatri, praticamente l'unico comune della zona, tra l'altro capoluogo di provincia, in questa situazione paradossale, per usare un eufemismo.Ora Legambiente Trani lancia una idea: "Porta Nova - il cinema di comunità. Aiutaci a riportare in città la magia del grande schermo.Realizziamo insieme il Cinema di Comunità". E lancia una campagna di Crowdfunding https://www.eppela.com/projects/7713 spiegando. "Trani ha una popolazione di circa 55.000 abitanti e non ha più il suo cinema. Basta un piccolo contributo economico per la realizzazione di un sogno. Leggendo un libro o guardando un film, si vivono altre vite. É come vivere tante volte, si vive di più e più a lungo. Guardando un film possiamo essere investigatori, innamorati, muratori, professori, poliziotti, soldati o musicisti. Non priviamo Trani della magia del cinema."Cinema Porta Nova" è un progetto di programmazione cinematografica gratuita che nasce dal desiderio di costruire, insieme al quartiere, un senso nuovo di comunità e coesione sociale".Il cinema "Porta Nova" sarà: "Una proprietà collettiva, la programmazione (numero di film e tipologia) sarà determinata dall'amore per il cinema dei cittadini, più persone contribuiranno, più film si potranno proiettare. Il nostro obiettivo è fare una programmazione di minimo 20 film da Marzo ad Ottobre 2022. Gratuito e Mutualistico, le proiezioni saranno gratuite per tutti, dando così la possibilità di fruizione degli spettacoli anche a chi è in difficoltà. Rigenerativo, i luoghi del cinema come strumento di valorizzazione dei beni comuni: auditorium San Luigi (al chiuso), Piazza del centro storico e Caffè Corsaro (all'aperto). Di qualità, la scelta dei film sarà definita con il supporto di esperti e appassionati cultori dell'arte cinematografica insieme agli abitanti del quartiere; Inclusivo, sarà uno spazio di valorizzazione della multiculturalità e della diversità in tutte le sue forme; a Km 0, raggiungibile senza l'utilizzo dell'auto in una prospettiva di costruzione di rete di servizi di prossimità, per una città più ecologica e sostenibile; Collaborativo, Cinema Porta Nova nasce del lavoro di una rete sociale aperta, composta da ArkadiHub - Nuovo Centro Culturale , Comunità Oai2 San Francesco Onlus , Legambiente Trani, Cooperativa Sociale Promozione Sociale e solidarietà , Ambulatorio popolare - OdV, boaOnda. Movimento Danza in collaborazione con Dsm Asl Bt, a cui chiunque può aderire e migliorarlo".Inoltre "sarà organizzato attorno ad aree tematiche e proietterà film (di produzioni indipendenti, anche in lingua originale e sottotitolati, talvolta non distribuiti in Italia) con lo scopo di promuovere una cinematografia plurale che dia parola e celebri la specificità di ciascuno, contribuendo a diffondere sguardi nuovi su immaginari stereotipati e permettendo l'incontro fra persone per il piacere della condivisione e della scoperta. Il linguaggio cinematografico diventa lo spazio in cui la narrazione di ogni specificità può farsi più sincera e positiva rispetto alla narrazione dominante e il cinema luogo di riferimento per aggregare gli abitanti del quartiere e i bisogni che esso esprime, assolvendo al compito di servizio culturale, luogo di aggregazione e azione di rigenerazione e cura di beni comuni poco valorizzati".